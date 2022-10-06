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Müge Anlı'ya katılan kadının sözleri olay oldu! 'Afgan damada devletten ev' iddiası... "Bilmiyorum nasıl vermiş"

06.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşayan göçmenlere maddi yardım yapıldığı iddiaları zaman zaman konuşulurken Müge Anlı'nın programına katılan bir kadının sözleri gündem oldu. Kayıp olan kızını aramak için programa katılan Masume isimli kadın, Afgan damadına devlet tarafından ev verildiğini iddia etti. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir siteden verildiği öne sürülen ev konusu, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti.

Müge Anlı'ya katılan kadının sözleri olay oldu! 'Afgan damada devletten ev' iddiası... "Bilmiyorum nasıl vermiş"

Müge Anlı'nın programına katılan Masume isimli kadının anlattıkları olay oldu. Türkiye'deki göçmenlere devlet tarafından yardım yapıldığı iddiaları zaman zaman gündem olurken programa katılan bir kadının sözleri sosyal medyada olay oldu.

Programa, 19 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nde kaybolan 19 yaşındaki kızını bulmak için katılan Masume isimli kadın, genç kızın balayından döndükten sonra evden kaçtığını iddia etti.

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"DEVLET, DAMADIMA EV VERMİŞ"

Kızının, evlendikten sonra Antalya'ya balayına gittiğini, bir hafta kaldıktan sonra Beylikdüzü'ndeki eve geldiğini öne süren kadın, "Beylikdüzü'nde devletin verdiği bir ev var diyor damadım. Devlet nasıl bir ev vermiş bilmiyorum. Sitede kalmışlar." dedi.

Masume isimli kadının ev iddialarını anlattığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken onlarca paylaşım ve yorum da aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Afganistan
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