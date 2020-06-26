HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiinde arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye gelen ve sırasını beklemek için bir koltuğa oturan 18 yaşındaki gencin üzerine 1 tonluk su deposu düştü. Talihsiz genç olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Cumhuriyet Savcılığı feci ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesindeki koltukta oturan 5 kişinin üzerine iddiaya göre yan tarafta bulunan apart otelin çatısından su deposu düştü. 4 kişi yara dahi almazken içi su dolu bir metal su deposunun altında kalan 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

SU DEPOSU ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Görgü tanıklarının ifadesine göre; gençlerin oturdukları yerin üzerinde bulunan beş katlı ve şu anda kapalı olan bir apart otelin çatısında ahşap kalaslar kırılınca su deposu büyük bir gürültü ile yere düştü. Batuhan Kaan Gül’ün üzerine düşen su deposunun keskin alüminyum kenarı gencin sağ kolunu dirseğinden kopardı. O an yanında bulunan arkadaşları bağırarak yardım istedi. Çağrılan polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye müdahale etmeye başladı. Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

muuu

4 ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölen gencin, sinir krizi geçiren 4 arkadaşına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Talihsiz gencin akrabaları haberi duyar duymaz olay yerine geldi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Gül'ün yakınları fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri ve polisin müdahalesi ile akrabalarından bazıları hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen nöbetçi savcı, polis olay inceleme ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. Yapılan inceleme ardından Gül’ün cenazesi alınarak İlçe Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

muugf

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Polislere yakalanınca eteğini indirdi!Polislere yakalanınca eteğini indirdi!
Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözde Atasoy CNN Türk'ten ayrıldı! Canlı yayında veda etti

Gözde Atasoy CNN Türk'ten ayrıldı! Canlı yayında veda etti

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Sizin de başınıza gelecek

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Sizin de başınıza gelecek

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Bu 4 yöntem ile sarımsakları daha uzun süre taze tutun! Sarımsakları soyun ve…

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu resmen katliam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?

Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Batman'da AVM’de büyük yangın

Batman'da AVM’de büyük yangın

Adana'da fırında korkutan patlama

Adana'da fırında korkutan patlama

Konya’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe D-100'de trafiği kilitleyen intihar girişimi

Trafiği kilitleyen olay! D-100 kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.