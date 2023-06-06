HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da cep telefonuyla kaydedildi! Zehirli uğur böceği alarmı

Muğla'da cep telefonuyla kaydedildi! Zehirli uğur böceği alarmı

06.06.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da türüne az rastlanan zehirli uğur böceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ görüldü. Toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olan böcekler için uzmanlar 'dokunulması bile tehlikeli' uyarısında bulunuyor.

Muğla'da cep telefonuyla kaydedildi! Zehirli uğur böceği alarmı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde zehirli uğur böceği görüldü. Türüne az rastlanan ve ‘Esus Cinnaberinus’ olarak literatürde yer alan böcek, TOKİ konutlarında ortaya çıktı. Uzmanların ‘Dokunulması bile tehlikeli’ uyarısı yapılan zehirli uğur böceği örümceği, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ÇIPLAK ELLE DOKUNULDUĞUNDA...

Zehirli uğur böceği türlerine çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.

2EDSA

Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.

245765

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni üyeler ilk kez bir arada: Kabine toplantısı başladı! Ana gündem maddesi ekonomiYeni üyeler ilk kez bir arada: Kabine toplantısı başladı! Ana gündem maddesi ekonomi
'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu'Kılıçdaroğlu' istifasıyla gündeme gelmişti! İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!Kılıçdaroğlu'na oy veren tek kişiyi bulmak için seferber oldular!
Anahtar Kelimeler:
Muğla uğur böceği zehir

En Çok Okunan Haberler

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

Gram altın ve euro için rakam ve tarih verdi: Sürpriz olmaz!

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

Tüm dünyayı endişelendiren görüntü! Santral vuruldu

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

Almanya’dan Türk vatandaşlara ‘vize’ açıklaması

Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!

Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Terk edilmek istemedi! Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşına tuzak kurdu

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.