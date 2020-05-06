Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Selimiye-Milas karayolu Sırtlan mevkiinde Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki otomobil ile Azat Kahraman (20) idaresindeki plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kazada Azat Kahraman idaresindeki otomobil çarpmanın ardından yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan araçtaki bayan yolcu Dilara Akın (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle çıkarılan araç sürücüsü Azat Kahraman ilk müdahalesinin ardından 75 Yıl Milâs Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersel Kolukırık’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

