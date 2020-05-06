HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Muğla Milas’ta meydana gelen kaza can aldı. Sürücülerinin araçlarda sıkıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Selimiye-Milas karayolu Sırtlan mevkiinde Ersel Kolukırık (27) yönetimindeki otomobil ile Azat Kahraman (20) idaresindeki plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kazada Azat Kahraman idaresindeki otomobil çarpmanın ardından yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan araçtaki bayan yolcu Dilara Akın (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık çalışanlarının müdahalesiyle çıkarılan araç sürücüsü Azat Kahraman ilk müdahalesinin ardından 75 Yıl Milâs Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersel Kolukırık’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptıKısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı
Virüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldülerVirüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldüler

En Çok Okunan Haberler

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Türkiye'nin en ölümcülü!

Türkiye'nin en ölümcülü!

Hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

Hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta yapılacak?

Çekiliş saat kaçta yapılacak?

CHP'nin AYM'ye infaz yasasının iptali başvurusuyla ilgili yeni gelişme

İnfaz yasasıyla ilgili yeni gelişme! AYM...

Bilecik'e giriş-çıkış yasağı kaldırıldı

Bilecik'e giriş-çıkış yasağı kaldırıldı

Bugün Bodrum! Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı

Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı

Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyor

Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyor

Bakan Koca da uyarmıştı! İstiklal Caddesi yine kalabalık

Bakan Koca uyarmıştı! Yine aynı görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.