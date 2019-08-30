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Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 08:44 | Son Güncelleme

Muğla Datça'da yasadışı yollardan Yunan adalarına göçmen kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kişi tutuklandı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı

Datça’nın Karaköy Mahallesi Yermencik mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün saat 02.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Karada yapılan arama çalışmaları sırasında, 35 ZV 1189 plakalı otomobili durduran jandarma, içersindeki Ümit K. (29), Orhan Y. (31) ve Cihan K.'yi (26) gözaltına aldı. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, sahil kenarında deniz içinde lastik botta Yunan adalarına kaçak göçmenleri götürmek üzere hazır beklediği tespit edilen F.T.'yi (21) de yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Haklarında göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından adli işlem yapılan dört şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Muğla göçmen

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