HABER

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:40 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, masaj salonunda çalışan şahıs kapıyı zorlayarak girdiği evde, yalnız yaşayan T.İ.'ye bıçak zoruyla tecavüz girişiminde bulundu. Boğuşma sırasında elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak vaziyette evden kaçan şahıs saklandığı dağlık arazide, polis tarafından yakalandı.

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Olay, Taşkaya Mahallesi'nde T.İ.'ye ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İlçedeki bir masaj salonunda çalışan R.G.(33) iddiaya göre yalnız yaşayan T.İ.'ye (30) ait eve gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G. boğazına bıçak dayadığı T.İ.'ye tecavüz girişiminde bulundu.

Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ. çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada elbisesinin üst kısmını çıkaran R.G. çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçmaya başladı.

1

Polis ekiplerinden yardım isteyen T.İ, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana doğru kaçtığını söyledi.

Bunun üzerine dakikalar içinde olay yerine gelen 5 ayrı polis ekibi, görgü tanıklarının da yardımıyla R.G.'nin girdiği ormanlık arazide arama çalışmasına başladı.

2

Kaya mezarlarının bulunduğu alanda yapılan aramada R.G. saklandığı çalılar arasındaki çukurda polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı. Yarı çıplak halde gözaltına alınan R.G.'nin Fethiye Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünde 100 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınan R.G.'nin cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu kaydedildi.

3

Fethiye Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilen T.İ. ise ifadesi alınmak üzere Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. T.İ. ve R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)


PARTNERSivaslı aşıktan otobüste mini konserSivaslı aşıktan otobüste mini konser
Lütfi Elvan: Türkiye'yi en ileri ülkeler arasında yapma çalışmalarımıza devam edeceğizLütfi Elvan: Türkiye'yi en ileri ülkeler arasında yapma çalışmalarımıza devam edeceğiz
Sulak alanda temizlik yaptılarSulak alanda temizlik yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla tecavüz bıçak orman

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.