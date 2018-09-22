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Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 00:13 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bir bankada çalışan A.B. (36) hakkında, banka müfettişinin incelemesi sonrası müşterilerinin hesabından 2 milyon 600 bin TL kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak hesabına para aktarılan 3 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken, banka personeli A.B.'nin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!

Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan özel bankada Kredi Satış Müdürü olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası A.B. hakkında, müşterilerinin hesabından kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

BANKA MÜFETTİŞİNİN İNCELEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Banka müfettişinin yaptığı incelemede, A.B.'nin müşterilerinin izni olmadan hesaplarından toplam 2 milyon 600 bin TL kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı öne sürüldü. Bunun üzerine banka yetkilileri durumu savcılığa bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hesaplarına para aktarılan F.B., A.B. ve H.K.'yı gözaltına aldı.

KAYIPLARA KARIŞAN PERSONELİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kayıplara karışan banka personeli A.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Muğla Marmaris kredi

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