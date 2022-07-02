Muğla'da orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı! Jandarma ekipleri göz açtırmıyor

Hava sıcaklıklarının 35 derecelerde olduğu Marmaris bölgesinde, orman yangınlarına karşı tedbirler arttırıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris yangının ardından bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor.

ÇOK SAYIDA PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Bodrum’da 27, Dalaman’da 5, Datça’da 4, Fethiye’de 30, Kavaklıdere’de 5, Köyceğiz’de 9, Marmaris’te 24, Menteşe’de 7, Milas’ta 26, Ortaca’da 9, Seydikemer’de 7, Ula’da 16 ve Yatağan'da 5 olmak üzere 174 devriye faaliyetinde 565 personel ile 107 araç görev yapıyor.

ORMAN YANGINI GÜNLERCE SÜRMÜŞTÜ!

Marmaris'in Bördübet mevkindeki ormanda, 21 Haziran'da çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafında ailesiyle husumeti yüzünden ormanı kundakladığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katılmıştı.(DHA)



