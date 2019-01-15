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Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 16:38 | Son Güncelleme

Muğla ve ilçelerinde sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kentte etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle gezi teknesi battı, bazı işletmeleri su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.

Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde dalga boyunun yükselmesi, limanda bulunan tekneleri etkiledi.

Muğla'da sağanak ve fırtına hayatı felç etti

Bodrum-Turgutreis kara yolu Akçaalan Mahallesi'nde, sağanağın etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları Hasan Uygun'un kullandığı 48 BA 835 plakalı kamyonete çarptı.
Bölgeye 112 Acil Servis ekibi ile polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Trafiğe kapanan kara yolunda güvenlik önlemi alındı, belediye ekipleri de kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı. Trafik akışı bir süre ara yollardan sağlandı.
Marmaris'te rüzgarın hızı 85 kilometreyi buldu. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris-Menteşe kara yoluna düştü.
Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda ulaşım zaman zaman aksadı.
Derelerde oluşan çamurlu suyun dökülmesiyle sahil boyunda denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 40 kilogram yağmur düştü.
Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar kordonu aştı, kumsallar dalgalarla kaplandı. Kordonda bağlı 18 metre uzunluğundaki "Benek" isimli gezi teknesi sulara gömüldü.
Deniz ulaşımının da olumsuz etkilendiği ilçede rüzgarın etkisini akşam saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.
Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde bazı tarım arazilerini su bastı.
Menteşe ilçesinde metrekareye 30,2 kilogram yağış düştü.
Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı.
Köyceğiz ilçesinde, göl kenarındaki bazı işletmeleri su bastı, kordondaki kafelerin masa ve sandalyeleri de su içinde kaldı. Lodosla birlikte su seviyesi yükselen göldeki dalgalar yaklaşık iki metreye ulaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Muğla şiddetli yağış bodrum

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