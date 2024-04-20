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  4. Muğla'da şaşırtan görüntü! Yollar beyaza büründü

Muğla'da şaşırtan görüntü! Yollar beyaza büründü

20.04.2024 10:52
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Muğla’da gece saatlerinde etkili olan yoğun dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza büründü, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Muğla'da şaşırtan görüntü! Yollar beyaza büründü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece saatleri itibari ile Muğla’da yağış etkisini gösterdi. Yağış ve dolu yağışı sebebi ile bazı yollar beyaza bürünürken sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Muğla-Denizli Karayolu ve Yılanlı bölgelerinde yoğun dolu sebebi ile beyaza bürünen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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"SANKİ KAR YAĞMIŞ GİBİ"

Muğla’dan Yılanlı istikametine giden sürücülerden Üstün Yaşa; "Yollar sanki kar yağmış gibi beyaza bürünmüş. Yolda ilerlemekte güçlük çekiyoruz ama bu bir berekettir, bereket yağıyor” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Muğla dolu
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