HABER

Muğla'daki Anadolu Lisesi'nde fuel oil alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 07:40 | Son Güncelleme

Muğla'daki Datça ilçesindeki İskele Mahallesi'nde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yakıt tankına geçtiğimiz ay fuel oil yüklemesi yapılmıştı. Ancak yakıt tankından kalorifere iletim sağlayan demir boruda aşırı yıpranma sonucu yakıt sızmaya başladı.

Kalorifer iletimini sağlayan boruda meydana gelen hasar paniğe neden oldu. Okul görevlileri tarafından Belediye ekiplerinin bilgilendirilmesiyle ise durum kontrol altına alındı. 6 tonluk tanktan sızan fuel oil kanalizasyona karıştı. Ancak kanalizasyonun tıkalı olması nedeniyle yakıt denize yönledirildi.

Yakıt denize yönlendirildi

2-3 kilo metre uzakta bulunan arıtma tesisiyle bağlantılı olan kanalizasyonun, atılan gazete kağıtları nedeniyle tıkalı olması sonucu kanalizasyondan taşan fuel oil eğitimli olan yoldan ilerleyerek 1 kilometre mesafede bulunan denize ulaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan yakıt sıkıntısına müdahale etti.
Yapılan araştırmada karayoluna ve daha sonra ulaşan yakıt sızıntısının kaynağı tespit edildi. Kanalizasyonu tıkayan gazete kağıtlarının çıkarılmasıyla, yakıt sızıntısının arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlandı. Denize kadar ulaşan sızıntının üzeri kum ile kapatıldı. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı.
6 tonluk yakıt deposundan yaklaşık 2 ton yakıtın kullanıldığı, geriye kalan 4 tonluk bölümün depodan sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, denizde gerekli çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.
Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.
atça’da hava sıcaklıklarının 13 ile 14 derece civarlarında olduğuna işaret eden Uçar, ortada eğitim öğretimi aksatacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Datça yakıt

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yan dönen rögar kapağı trafiği alt üst etti

Yan dönen rögar kapağı trafiği alt üst etti

Yavru köpeği ezip böyle kaçtı

Yavruyu ezip kaçtı! Arkasına bile bakmadı

Her şeyi itiraf etti! Bartın'da ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

Ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

Öz oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı

Öz oğlunu bu hale getirdi! Korkunç olay!

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili bomba iddia!

Donald Trump'ın sözlerine İbrahim Kalın'dan jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.