Muğla'daki Anadolu Lisesi'nde fuel oil alarmı

Kalorifer iletimini sağlayan boruda meydana gelen hasar paniğe neden oldu. Okul görevlileri tarafından Belediye ekiplerinin bilgilendirilmesiyle ise durum kontrol altına alındı. 6 tonluk tanktan sızan fuel oil kanalizasyona karıştı. Ancak kanalizasyonun tıkalı olması nedeniyle yakıt denize yönledirildi.

Yakıt denize yönlendirildi

2-3 kilo metre uzakta bulunan arıtma tesisiyle bağlantılı olan kanalizasyonun, atılan gazete kağıtları nedeniyle tıkalı olması sonucu kanalizasyondan taşan fuel oil eğitimli olan yoldan ilerleyerek 1 kilometre mesafede bulunan denize ulaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan yakıt sıkıntısına müdahale etti.

Yapılan araştırmada karayoluna ve daha sonra ulaşan yakıt sızıntısının kaynağı tespit edildi. Kanalizasyonu tıkayan gazete kağıtlarının çıkarılmasıyla, yakıt sızıntısının arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlandı. Denize kadar ulaşan sızıntının üzeri kum ile kapatıldı. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı.

6 tonluk yakıt deposundan yaklaşık 2 ton yakıtın kullanıldığı, geriye kalan 4 tonluk bölümün depodan sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, denizde gerekli çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.