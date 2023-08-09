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Muğla Milas'taki orman yangının çıkış anı kamerada! Sabotaj şüphesi: Arabayla uzaklaşırken kaydedildiler

09.08.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin saatler süren müdahaleleri sonucunda söndürülürken, yangının çıkış anı ile ilgili ise görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde yangının başladığı alandan bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görülüyor. Söz konusu görüntüler sabotaj iddialarını güçlendirdi.

Muğla Milas'taki orman yangının çıkış anı kamerada! Sabotaj şüphesi: Arabayla uzaklaşırken kaydedildiler

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopter de katıldı.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde yangının başladığı alanda bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

SABOTAJ İHTİMALİ

Söz konusu görüntüler sabotaj iddialarını güçlendirdi.

(DHA)

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milas orman yangını

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