Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.

BAŞKAN ARAS DA YANGIN YERİNE GELDİ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın duyar duymaz bölgeye geldi. Yangını yerine inceleyen Aras itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Yangın bölgesinde de inceleme yapan Başkan Aras, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek “Şu an Turgutreis Karabağ bölgesindeyiz. Dağlık alanda çıkan bir yangın. Genelde makilik bir bölge. Meskun bir mahal değil. Ancak çok sarp bir yerdeyiz. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yol olmadığı için ekipler bir yere kadar müdahale ediyor. Şu an rüzgar yok. Muhtemelen kısa süre sonra kontrol altına alınacaktır” dedi.

(İHA / DHA)

