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  4. Muğla’nın dünyaca ünlü koyları hakkında flaş karar! Kesin korunacak alan....

Muğla’nın dünyaca ünlü koyları hakkında flaş karar! Kesin korunacak alan....

10.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Dalaman ve Fethiye arasında kalan Yassıca, Şeytan, Göcek ve Hacıhalil adaları çevresi ile Datça’nın Bencik koyu ile eski MTA kampı çevresi kesin hassas korunacak alan ilan edildi.

Muğla’nın dünyaca ünlü koyları hakkında flaş karar! Kesin korunacak alan....

Muğla’nın dünyaca ünlü koylarından Dalaman ve Fethiye arasındaki Şeytan, Göcek, Hacıhalil adaları ile Datça Bencik ve eski MTA kampı mevkii Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin hassas korunacak alan ilan edildi.

9 Aralık 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce doğal sit olan ve koruma statüsü düşük olan bölgeler Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Buna göre; Muğla’nın Dalaman ve Fethiye sınırları içerisinde bulanan Yassıca, Şeytan, Göcek, Hacıhalil adaları ve çevresi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda bazı alanların kesin korunacak hassa alan olarak tescil ve ilan edildi.

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Yine Datça ilçesi sınırları içinde yer alan Bencik koyu ve eski MTA kampı mevkii ve çevresi doğal sit alanının koruma statüsü yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassa alan olarak tescil ve ilan edildi.

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Datça’nın kara şeridinde bulanan Kızlan, Emecik, Reşadiye ve Karaköy Mahallelerinin doğal sit olan koruma statüsünde de yeniden yapılan değerlendirmede, bu alanların da kesin korunacak hassa alan olarak tescil ve ilan edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Dalaman Fethiye

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