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Muğla'da 11 düzensiz göçmenin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenleri para karşılığı Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Şahin K, Bülent B. ve Semih A, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Ağustos'ta Değirmenbükü mevkisi açıklarında bir teknede bulunan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakalamıştı. Olayla ilgili tekne kaptanı Şahin K. ile geçişi organize ettikleri iddia edilen Bülent B. ve Semih A. gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Datça düzensiz göçmen organizatör

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