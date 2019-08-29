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Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Boğalar Seki Barajı inşaatının tamamlanmasıyla depolanacak suyla 34 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak"

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yapılacak Boğalar Seki Barajı ile 34 bin dekar alanın suyla buluşacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini söyledi.

Muğla'da son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirten Aydın, "Boğalar Seki Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Boğalar Seki Barajı inşaatının tamamlanmasıyla depolanacak suyla 34 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Boğalar Seki Barajı 23,30 milyon metreküp su depolama hacmine ve temelden 62 metre yüksekliğe sahiptir." dedi.

Aydın, projenin tamamlanmasıyla belirtilen alanda yapılacak sulu tarımla ürün kalite ve çeşitliliğinde artışın da meydana geleceğini dile getirdi.

Sulu tarımla bölge insanının ekonomik refah seviyesinin yükseleceğini ifade eden Aydın, 2019 birim fiyatlarının ülke ekonomisine yıllık 51,3 milyon lira katkı sağlanacağını kaydetti.

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