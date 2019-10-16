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Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 4 attan üçü telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Muğla'da av tüfeğiyle vurulan 4 attan üçü telef oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, av tüfeği ile vurulmuş halde bulunan 4 attan üçü telef oldu.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde, av tüfeği ile vurulmuş 3 atın yerde hareketsiz yattığını ve bir atın da yaralı halde diğer atların başında beklediğini gören vatandaşlar, durumu Marmaris Belediyesine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 3 atın telef olduğunu belirledi. Yaralı at ise ekipleri görünce ürküp ormanlık alana kaçtı. Atın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ölü atlar ise belediye ekiplerince uygun bir alana gömüldü.

Sahipleri belli olmayan atların, kim ya da kimler tarafından vurulduğunun tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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