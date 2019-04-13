Muğla'da cinayet

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uğur Söylenir, Ortaca ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki sahibi olduğu barda alacak verecek meselesi nedeniyle A.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.A'nın yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Söylenir ve garson Mustafa Kervan'a ateş ettiği öne sürüldü.

Ağır yaralanan Söylenir Ortaca Devlet Hastanesine, Kervan ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kervan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.A, jandarma ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli hassas burunlu iz takip köpeği "Peçe", şüphelinin olayda kullandığı tabancayı attığı yerde buldu.

