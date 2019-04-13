HABER

Muğla'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:57 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan cinayet zanlısının olayda kullandığı silah, iz takip köpeği "Peçe" tarafından attığı yerde bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Uğur Söylenir, Ortaca ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki sahibi olduğu barda alacak verecek meselesi nedeniyle A.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.A'nın yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Söylenir ve garson Mustafa Kervan'a ateş ettiği öne sürüldü.

Ağır yaralanan Söylenir Ortaca Devlet Hastanesine, Kervan ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kervan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.A, jandarma ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli hassas burunlu iz takip köpeği "Peçe", şüphelinin olayda kullandığı tabancayı attığı yerde buldu.

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
Anne, çocukları için kahvehane işletmecisi olduAnne, çocukları için kahvehane işletmecisi oldu
İran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyorİran ve Azerbaycanlı gençler, bisikletle Karadeniz'i geziyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet iz takip köğeği "peçe" Muğla Ortaca Uğur Söylenir

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.