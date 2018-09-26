Muğla'da ev yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Hacıbayramlar Mahallesi Genekler mevkisinde İsmail Genek'e
ait evde, mutfak tüpünün gaz kaçırması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer evler ve ormana sıçramaması için yoğun mücadele verdi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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