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Muğla’da kazalar: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 19:57 | Son Güncelleme

Muğla’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Menteşe’deki kazada Yemişendere eski muhtarı 49 yaşındaki Hakan Kara traktörü ile uçuruma yuvarlanması sonucu ölürken, Yatağan’da ise tırın otomobili biçmesi sonucu bir kişi öldü.
Menteşe Yılanlı Yaylası Elkin Yaylasında 48 NP 518 plakalı traktörü ile orman emvali taşıyan 49 yaşındaki Hakan Kara, traktörünü kaydırması sonucu dereye yuvarlandı. Kazada eski Yemişendere Mahallesi muhtarı Hakan Kara olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi mevkisinde ise Halil K. yönetimindeki 38 TU 587 tır Milas istikametinden Yatağan’a seyir halindeyken, zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşı şeridine geçen tır, bu sırada karşı yönden Milas istikametine seyir halinde olan Gültekin Lök yönetimindeki 48 Y 0666 plakalı otomobile çarptı. Çarpma esnasında otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlanarak tarlaya uçtu.
Kazalar ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yalpan ihbarlar sonrası kaza yerlerine 112 Acil Yardım ambulansları, jandarma, polis trafik ekipleri ve Yatağan ile Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Gültekin Lök olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Gültekin Lök’ün yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kazada araçta sıkışan Salih Çamlı ve Muhittin Lök yaralı olarak 112 ekipleri tarafından önce Yatağan Devlet Hastanesine, ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

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