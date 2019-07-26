Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 219 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Bodrum'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Kruvaziyerin her hafta düzenlediği Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

