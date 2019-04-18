Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yatağan ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi Kocaburun mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek devam eden yangına ekipler kısa sürede müdahale etti.

7 arazöz ve itfaiye aracı ile 50 yangın söndürme işçisinin müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

