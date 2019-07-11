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Muğla'da "Senfoni ile Saz Eserleri" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:29 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, "Senfoni ile Saz Eserleri" konserinde sahne aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Senfoni ile Saz Eserleri" konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında Bodrum Kalesi'nde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Orkestra şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı "Senfoni ile Saz Eserleri" konserinde, tamburda Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç solist sanatçı olarak sanatseverlerle buluştu.

Tambur taksimi ile başlayan konserde, sanatçıların performansı beğeni topladı.

Öte yandan konser sırasında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Aydın, şef Orhan Şallıel'e sürpriz yapmak üzere sahneye çıktı. Aydın, Şallıel'in mayıs ayında vefat eden babası müzisyen Rıfat Şallıel'i anmak amacıyla bir bestesini seslendirmek için solist kemençe sanatçısı Nağme Yarkın'ı ve orkestrayı yönetmek üzere de Eray İnal'ı sahneye davet etti.

Orkestra, konuk sanatçılar eşliğinde bestesi Rıfat Şallıel'e ait "Neden saçların beyazlamış arkadaş" eserini seslendirdi.

Konser yoğun ilgi gördü.

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