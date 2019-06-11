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Muğla'da tarihi eser değeri taşıyan tüfek operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 01:42 | Son Güncelleme

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser değeri taşıyan 14 av tüfeği ile 3 piyade tüfeği ele geçirildi - Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser değeri taşıyan 14 av tüfeği ile 3 piyade tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri yapılan istihbari çalışma sonucu Gökpınar Mahallesi'nde tarihi eser değeri taşıyan çok sayıdan tüfek bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.M.Ç'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 14 değişik ebat ve özellikte etnografik eser niteliği taşıyan 14 av tüfeği ile 3 tarihi eser niteliği taşıyan piyade tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda, A.M.Ç ve F.Ç gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Jandarma Muğla operasyon tarihi eser tüfek Yatağan

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