HABER

Muğla’da turist sayısından yüzde 19 artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’ya 2019 yılının ilk 5 ayında 571 bin 487 yabancı turist girişi oldu.

Muğla’da turist sayısından yüzde 19 artış

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’ya 2019 yılının ilk 5 ayında 571 bin 487 yabancı turist girişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde 481 bin 356 yabancı turist girişi olmuştu.

İngilizler ilk sırada
Bir önceki yıla oranla Muğla’ya gelen turist sayısında yüzde 19 artış gözlenirken, gelen turistlerin büyük bölümünü AB ülkeleri oluşturuyor. Yıllardır Muğla’dan vazgeçemeyen İngiliz turistler bu yıl da yılın ilk 5 ayında Muğla’ya akın etti. 5 ayda gelen yabancı turistlerin hemen hemen yarısını İngilizler oluşturuyor. Muğla’ya gelen yabancı turist sayısında İngilizler her zaman olduğu gibi yine ilk sırayı alırken 5 ayda 237 bin 430, ikinci sırada 87 bin 622 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 32 bin 884 kişi ile Hollanda, dördüncü sırayı 32 bin 463 kişi ile Almanya ve beşinci sırayı da 31 bin 179 kişi ile Ukrayna aldı.

Muğla turisti havadan ve denizden geliyor
Dalaman ve Milas-Bodrum gibi uluslararası iki havalimanına sahip Muğla’ya gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu havadan geliyor. 571 bin 487 yabancı turistin 479 bin 97’si iki havalimanından giriş yaparken, 92 bin 212’si ise deniz yolu ile limanlardan giriş yaptı.

Muğla, Uzakdoğulu turiste uzak
Deniz, kum ve güneş turizminin yanında çok sayıda ören yerine sahip Muğla’ya Uzakdoğu ülkeleri tercih etmiyor. Daha çok kültür turizmine yönelen özellikle Japonya ve Çin gibi ülkelerden Muğla’ya bu yılın ilk 5 ayında Çin’den 437, Japonya’dan 397 olmak üzere toplam 834 kişi geldi.

Muğla’da turist sayısından yüzde 19 artış

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Concon için itfaiye ekipleri seferber olduConcon için itfaiye ekipleri seferber oldu
Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldıEmir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.