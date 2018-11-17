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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde koli bandıyla sarılmış 3 kilo 210 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve peçete içerisinde 3 gram taş kokain ele geçirdi.

Araçtaki F.C. (44) ile F.O. (38) gözaltına alındı.

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Fethiye istanbul Muğla Seydikemer uyuşturucu operasyonu

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