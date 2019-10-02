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Muğla'da yaya geçidi nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.

Muğla'da yaya geçidi nöbeti

Cavit AKGÜN-Mehmet ÇİL/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, 'Yaya Geçidi Nöbeti' farkındalık etkinliği kapsamında araç sürücüleri, yaya geçidini kullananlara yol verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla, okullar başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde de gün boyu etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Etkinliğe katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte proje kapsamında hazırlanan broşürleri sürücü ve yayalara dağıttı. Araç sürücüleri yaya geçidini kullanan öğrenci ve vatandaşlara yol verdi.
DATÇA'DA DA ETKİNLİK DÜZENLENDİ
Datça ilçesinde de 'Öncelik yayanın' etkinliği düzenlendi. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Datça Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Caddesi'nde, Kazım Yılmaz İlkokulu önündeki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki dövizlerle, yaya güvenliği nöbetçiliği yaptı. Sürücülere uyarı broşürleri dağıtıldı. Çocuklara günün anısına, üzerlerinde trafik işaretleri bulunan cetveller verildi. Uygulama, öğrenciler ve velileri memnun etti.

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Muğla'da yaya geçidi nöbetiMuğla'da yaya geçidi nöbetiMuğla'da yaya geçidi nöbetiMuğla'da yaya geçidi nöbeti

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