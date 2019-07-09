DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia ile Lagina antik kentlerini birbirine bağlayan 3 bin yıllık "Kutsal Yol", kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu nadir yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Kentte bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında, Kuzey Şehir Kapısı ve "Kutsal Yol" güzergahında bulunan sütunlar ayağa kaldırılarak, bölgedeki mezarlar da gün yüzüne çıkarılıyor.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Stratonikeia'nın, Karia bölgesinin en önemli kentleri arasında bulunduğunu söyledi.

Söğüt, dünyanın en büyük mermer kenti Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkları Karialılar ve Leleglere ait yerleşim yeri olduğunu anlattı.