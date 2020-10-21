Muhalefet, Türkiye Çevre Ajansı'na şerh düştü: 'Rant paylaşım sistemi'

Muhalefet partileri, Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa teklifine şerh koydu.

CHP, HDP ve İYİ Parti'li üyeler yasa teklifine, 'büyükşehir belediyelerinin bazı yetkilerinin elinden alındığı, ÇED süreçlerini tamamen devre dışı bırakma riski olduğu, faaliyet görme biçimiyle şirket görüntüsünde ve muafiyetleriyle bir rant paylaşım sistemi olduğu, ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na paralel bakanlık' eleştirileri yöneltti.

CHP'li Komisyon üyeleri muhalefet şerhinde, teklifle kurulması öngörülen Türkiye Çevre Ajansı'nın statüsüyle ilgili "Genel olarak, sorumluluk almadan fazlaca yetki, kadro ve bütçe alan, mali muafiyetleri olan, denetim yetkisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na rakip hatta paralel bir bakanlık olan, ama kendisi iç ve dış denetimden muaf olan yeni bir kamu kurumu kurulmaktadır" eleştirisine yer verildi.

Ajansın organlarının "siyasi saiklerle belirleneceği" iddiasına da yer verilen muhalefet şerhinde, ajansın organ ve birimlerinin nasıl denetleneceğinin belli olmadığı, kendi bütçesi muafiyetleri ve denetim yetkisiyle Çevre Bakanlığı'na rakip olacağı vurgulandı.