Muhammed 17'sinde yeniden doğdu

Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki Muhammed Yasir Memiş, doğuştan FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi hastası. Anne ve babasında da bulunan genetik geçişli bu hastalık nedeniyle iç organlarda oluşan amiloid sonucu 3 yıl önce bir böbreğini kaybeden Muhammed, önce ilaç tedavisine başladı. İlaçlardan olumlu sonuç alamayan çocuğa doktorlar, 'vücudun başka bir böbreği kabul etmez' diyerek diyaliz tedavisini önerdi. 7 ay boyunca zorlu bir diyaliz süreci geçiren Memiş'in hayatı Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer ile tanışması sonucu değişti. Yapılan tetkikler sonucu Muhammed'e annesinden alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Muhammed, yarıda bıraktığı eğitimini tamamlayıp ardından spora yönelmek istediğini söyledi.

"VÜCUDUN ENFEKSİYON KAPTI OKULA GİDEMEDİM"

Hastalığı nedeniyle hayatı boyunca birçok şeyi gerçekleştiremediğini belirten Muhammed Yasir Memiş, "Hastalık sebebiyle hayatta birçok şeyden kısıtlandım. İstediğim yere gidip istediğimi yiyemiyordum, tuzlu ve tatlı yiyecekler yasaktı. Diyalize başladım ve o süreç beni çok yıprattı. Eve gidip toparlanmaya başladığım anca ertesi gün yine bir diyaliz süreci başlıyordu. Eğitimimi ortaokulda bırakmak zorunda kaldım. Vücudun enfeksiyon kaptığından okula gidemedim, aylarca hastanede yattım" dedi.

"BİSİKLET ALIP TURA ÇIKACAĞIM"

Nakil sonrası sağlığıma kavuşan Memiş, ilk olarak eğitimine devam etmek istediğini belirtti. Açık öğretimde okuyacağını söyleyen Memiş, "Okulun ardından spora yazılacağım, yüzmeye gideceğim. Diyalize girdiğimden çabuk yoruluyor ve nefes darlığı yaşıyordum. Artık öyle bir sağlık problemim yok. En kısa zamanda hep hayalim olan bisikleti alıp güzel bir tura çıkacağım. Naklin çok büyük faydasını gördüm" diye konuştu. Kendisine böbreğini bağışlayan annesine teşekkür eden Memiş, "Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Annemin hakkı ödenmez. O hiç tereddüt etmeden bana böbreğini verdi. Hiç korkmadı gözünü bile kırpmadı" dedi.