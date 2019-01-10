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Muhammed Ali'nin çiftlik evini Türk vakfı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

New York merkezli Türken Vakfı, 2016'da vefat eden dünyaca ünlü boksör ve ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin Michigan'daki çiftlik evini satın aldı.

Muhammed Ali'nin çiftlik evini Türk vakfı aldı

New York merkezli Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türken), 2016 yılında hayatını kaybeden ABD’nin efsanevi boksörü Muhammed Ali’nin Michigan’daki 40 yıllık çiftlik evini satın aldı.

Chicago Tribune gazetesinde yer alan habere göre, Muhammed Ali’nin eşi Lonnie Ali, Michigan eyaleti Berrin Springs’teki St. Joseph Nehri kenarında bulunan yaklaşık 328 dönümlük arazi içindeki Muhammed Ali'ye ait mülkü geçen ay Türken Vakfına sattı.

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Çiftlik arazisinde, 4 yatak odalı ana evin dışında içinde boks ringi bulunan spor salonu, basketbol alanı ve havuz dahil 7 ek bina bulunduğu belirtildi.

Muhammed Ali’nin evi 1970’lerin ortasında 400 bin dolara satın aldığı, daha sonra Los Angeles ve Arizona’ya taşınmasına rağmen söz konusu evi dönem dönem inzivaya çekilmek için kullandığı kaydedildi.

Mülkü satışa koyan emlak ajansı Cressy & Everett’ten Tim Mitchell, Endonezya ve Dubai de dahil ev için birçok yerden alıcı çıktığını ancak satışı, “Sanırım alıcılar bölgeye ve nostaljiye aşık oldular” dediği Türken Vakfına yaptıklarını aktardı.

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