MUHARREM AYI ORUCU: Muharrem Ayı orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulur? Hicri yılbaşının ilk günü oruç tutmak farz mı? Diyanet açıkladı

Muharrem Ayı orucu hakkında arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Bu ay, İslam peygamberi Hazreti Huhammed tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Öte yandan insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir. Muharrem Ayı orucu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Diyanet tarafından yayımlanan açıklamalara göre Muharrem Ayı orucu hakkında bilinmesi gerekenler...

MUHARREM AYI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem Ayı, İslam peygamberi Hazreti Huhammed tarafından Allah’ın ayı olarak niteledirilmiştir.

Konuya dair bir hadis şu şekildedir: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem’in onuncu günü olan aşura gününde de oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnettir. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in âşûrâ gününde oruç tuttuğu ve bunu müslümanlara tavsiye ettiği belirtilmişti.

Öte yandan Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Muhammed (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini bildirmiştir.

MUHARREM AYI ORUCU NE BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Muharrem Ayı orucu konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

