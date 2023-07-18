HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MUHARREM AYI ORUCU: Muharrem Ayı orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulur? Hicri yılbaşının ilk günü oruç tutmak farz mı? Diyanet açıkladı

MUHARREM AYI ORUCU: Muharrem Ayı orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulur? Hicri yılbaşının ilk günü oruç tutmak farz mı? Diyanet açıkladı

18.07.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem Ayı orucunun ne zaman tutulmaya başlanacağı merak konusu oldu. Muharrem Ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Birçok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgileri inceliyor. "Muharrem Ayı'nda oruç tutulur mu?" sorusu internette araştırılıyor. Peki, Hicri yılbaşının ilk günü oruç tutmak farz mı? Muharrem Ayı orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulur?

MUHARREM AYI ORUCU: Muharrem Ayı orucu ne zaman başlayacak, kaç gün tutulur? Hicri yılbaşının ilk günü oruç tutmak farz mı? Diyanet açıkladı

Muharrem Ayı orucu hakkında arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Bu ay, İslam peygamberi Hazreti Huhammed tarafından Allah’ın ayı olarak nitelendirilmiştir. Öte yandan insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir. Muharrem Ayı orucu ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Diyanet tarafından yayımlanan açıklamalara göre Muharrem Ayı orucu hakkında bilinmesi gerekenler...

MUHARREM AYI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem Ayı, İslam peygamberi Hazreti Huhammed tarafından Allah’ın ayı olarak niteledirilmiştir.

Konuya dair bir hadis şu şekildedir: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem’in onuncu günü olan aşura gününde de oruç tutmak bazı âlimlere göre sünnettir. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in âşûrâ gününde oruç tuttuğu ve bunu müslümanlara tavsiye ettiği belirtilmişti.

Öte yandan Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Muhammed (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini bildirmiştir.

MUHARREM AYI ORUCU NE BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Muharrem Ayı orucu konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk heykeline çirkin saldırı! Balyozla parçaladıAtatürk heykeline çirkin saldırı! Balyozla parçaladı
Anahtar Kelimeler:
muharrem ayı orucu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç son! Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Korkunç son! Parkta çimlerin arasında uyurken öldürüldü

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kolay, etkili, hızlı temizlik! Homend süpürgede 1500 TL indirim

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Park ederken arabanın kapısını açtı! Sonrası tam bir felaket...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.