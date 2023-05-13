Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı mı? Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli mi sayılacak? YSK'dan flaş karar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken YSK tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. YSK, Muharrem İnce ile ilgili kararını verdi. İşte Muharrem İnce hakkında yapılan açıklama...

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR GEÇERLİ Mİ SAYILACAK?

YSK, Muharrem İnce ile ilgili kararını verdi. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağı açıklandı.

YSK'DAN MUHARREM İNCE KARARI

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır" diye konuştu.



