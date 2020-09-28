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Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 19:50 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, “Türkiye güçlü bir devlettir, buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz’de de, Azerbaycan’da da, Suriye’de de Türkiye gereğini yapacaktır. Devletimizin tabii ki de arkasındayız, Azerbaycan’ın arkasındayız” dedi.

Muharrem İnce'den Azerbaycan'a destek mesajı

Muharrem İnce, “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Manisa’ya geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda otobüsünden inen İnce, şehir merkezinde yaya olarak yürüyerek esnafa hayırlı işler diledi.

Vatandaşlarla bol bol öz çekim yapan Muharrem İnce, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİ VE ULAŞIM BAĞLANTISINI KESMEK İSTİYORLAR"

Bir gazetecinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili Türkiye’nin tutumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan İnce, “Ermenistan’ı bugün kim destekliyorsa, Doğu Akdeniz’de karşımızda olan onlardır. Ermenistan’ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Orada enerji hatları geçmektedir, demiryolu geçmektedir. Yani Azerbaycan ile Türkiye’nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Türkiye güçlü bir devlettir, buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz’de de, Azerbaycan’da da, Suriye’de de Türkiye gereğini yapacaktır. Devletimizin tabii ki de arkasındayız, Azerbaycan’ın arkasındayız. Bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz. İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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