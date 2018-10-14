Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odana as

Muharrem İnce paylaşımında Brunson davasına değinerek , "Ajan, casus ve terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edilen rahibin tanıkların ifadesini değiştirmeleriyle serbest kalmasından sonra ABD Başkanı Trump yardımları nedeniyle Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmiş. Bu teşekkür bizler tarafından çok iyi bilinen Türkiye’de yargının bağımsız olmadığı gerçeğinin ABD Başkanı eliyle dünyaya duyurulmasıdır.
Bu teşekkür casus denilen rahibin bağımsız yargı kararıyla değil ABD’nin isteği ve Tayyip Erdoğan’ın yardımıyla serbest kaldığını göstermektedir. Rahibin serbest kalması sürecinde yaşananlar ve serbest kaldıktan sonra edilen teşekkür yargımız adına da, ülkemiz adına da utanç vericidir. Bu durum yargılama sürecinin sorumlularının da gelecekte yargı önüne çıkarılması gerektiğini ortaya koymaktadır." açıklamasında bulundu.
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü çıkışını hatırlatarak,"Milli Mücadele kahramanımız İsmet İnönü’yü 56 yıl önce çekilen bir fotoğraf üzerinden eleştirenler ABD Başkanının attığı teşekkür tweetini çerçeveletip makam odalarına assınlar." dedi.
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