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Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 12:52 | Son Güncelleme

Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' eylemi sonrası sarf ettiği "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa?" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından topa tutulan Fatih Portakal'a bir destek de Muharrem İnce'den geldi.

FOX Haber spikeri Fatih Portakal, geçen hafta FOX TV'de yayınlanan ana haber bülteninde Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' eylemlerini gündemine almış ve hükümetten isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatarak şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

TWITTER'DAN DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine Denizli'de yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti. Erdoğan, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'a çok sayıda kişi ve dernekten destek geldi. Destek verenlerden biri de CHP'li Muharrem İnce oldu.

İnce sosyal medya kanalı Twitterdan, "AKP Genel Başkanı’nın Fatih Portakal’ı tehdit etmesi, hedef göstermesi Türkiye’deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biridir. Anayasasında “herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmü varken bu Anayasal Hakkı hatırlatan Fatih Portakal’a AKP Genel Başkanı’nın söylediği sözler sadece Fatih Portakal’a yönelik söylenmiş sözler değildir." dedi.

İnce'nin tweetleri şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gezi Vandallarının vermiş olduğu 157 milyar dolar zararı sn. Portikel mi ödedi. Sokağa davet etmek kolay. Ama o zararı biz elektrik, d.gaz ve akaryakıt zammı olarak ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Porkakal sıkılma söyle sokakta verilen zararı ben ödeyeceğim de. Biz de çıkalam hadi.. hadi..
hava alanında çalışıyorum tayyibi ait sırf 17 uçak var. allahtan korkmazlar
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