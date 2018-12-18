Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

FOX Haber spikeri Fatih Portakal, geçen hafta FOX TV'de yayınlanan ana haber bülteninde Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' eylemlerini gündemine almış ve hükümetten isimlerin polis şiddetine dair açıklamalarını hatırlatarak şunları söylemişti:

"Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine Denizli'de yaptığı konuşmada "Bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor ahlaksıza bak. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler'' demişti. Erdoğan, "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." ifadelerini kullanmıştı.