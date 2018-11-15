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Muharrem İnce'den İstanbul adaylığı açıklaması! Çağrıda bulundu

SEÇİM HABERLERİ  | 15.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

CHP’li siyasetçi Kemal Anadol’un eşi Seren Anadol’un İzmir’de düzenlenen cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuşan CHP’nin geçmiş dönemdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, “Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” dedi.

CHP 15-16. dönem Zonguldak, 18-22. dönem İzmir Milletvekili olan ve CHP’nin eski Grup Başkan Vekillerinden Gazeteci-Yazar Kemal Anadol’un eşi Seren Anadol (76) hayatını kaybetti. Özge ve Devrim adında iki çocuk annesi olan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden emekli Seren Anadol’un cenazesi, İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Foça Mezarlığında defnedilmek üzere uğurlandı.

Cenaze törenine CHP’den cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’li yöneticiler ve çok sayıda partili ile Anadol ailesinin yakınları katıldı.

ÖN SEÇİM ÇAĞRISI

Tören sonrası gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkındaki sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, "Benim söylemim net. Kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Bu yerel seçimlerden galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabiliriz, ya da geri almaya başlayabiliriz. Onun için bu yerel seçimler, demokrasi mücadelesi açısından, kaybettiklerimizin açısından çok önemli. Benim, teklifim sandık kurulmasıdır. Sandık deyince ‘ön seçim’ demiyorum. Eğilim yoklaması da olabilir. İstanbul’un 39 ilçesine birer sandık kurulur, üyeler gider oyunu kullanır. Adı geçen arkadaşların hiçbiri rakibimi değil. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. Kim aday olmak isterse müracaat eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar kimse müracaat etmedi. Bunun müracaatı olmaz. Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığa koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur ve onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Biri çıkar Der ki; Hastanelerde pkk lılarıda ziyaret ettik der birinin vekili çıkar taciz edildim şu kişi tarafından der ama kimse duymamış gibi devam eder. sonrada bunları destekleyenler adaletten haktan hukuktan konuşur. boşa harcanan paraları konuşur ama bilmezlerki 7 milyom liraya yapılan heykellerin paraları nerede.
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