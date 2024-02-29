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Muharrem İnce’den YSK önünde sert tepki! 'Aldıkları kararları tanımıyorum!'

29.02.2024 14:59
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, YSK önünde basın açıklaması yaptı. Tarsus ve Güzelbahçe ile ilgili kararlar hakkında konuşan İnce, “Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nin bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’den YSK önünde sert tepki! 'Aldıkları kararları tanımıyorum!'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Tarsus ve İzmir'in Güzelbahçe ilçelerindeki belediye başkan adaylarının adaylığının düşürülmesine ilişkin, "Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nin bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum." dedi.

İnce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı basın açıklamasında, seçimlerin Anayasa ve yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamakla görevli YSK'nin, Tarsus ve Güzelbahçe'de partisinin başkan adaylarının adaylıklarını düşürerek millete seçenek bırakmadığını savundu.

YSK'nin farklı farklı kararlar verdiğini ileri süren İnce, şöyle devam etti:

"YSK, Tarsus'ta farklı, Mezitli'de farklı, Dikili'de farklı, Güzelbahçe'de farklı karar alıyor. İl seçim kurulu başka, ilçe seçim kurulu başka, YSK başka bir şey söylüyor. İlçe seçim kurulundaki hakim ve iki memur, 'üye olabilirsin.' diyor, il seçim kurulu 'olamazsın.' diyor. Sayın hakimlere şunu hatırlatıyorum, siyaseti bilmeden kararlar veriyorsunuz. Merkez yoklamasında şöyle mi yapmışlar? Beş aday adayı var. Beşini getirmişler parti meclisine. Beşini de oylamışlar. Böyle mi yapmışlar? Hayır. Tek bir kişinin ismini getiriyorlar oraya. Diğerlerinin adını bile anmıyorlar. O bir kişinin ismini oylatıp geçiriyorlar. Yani sahtekarlık yapıyor siyasi partiler. Sayın yargıçlar da bu sahtekarlığa alet oluyorlar. Bu doğru değil."

"BAŞKA ADAY GÖSTERMEK İÇİN ZAMANIMIZ VAR"

Muharrem İnce, süresi içerisinde partisinden istifa eden kişinin aday adaylığından da çekilmiş sayılacağını belirterek, "Hangi hakla kişilerin seçime girmesini engelliyorsunuz?" diye sordu. YSK'deki yargıçlara seslenen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polatlı'nın CHP adayı, MHP'liydi, MHP'li belediye başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı İYİ Partinin il başkanıydı. Bunu nasıl aday yaptınız? CHP'lilere sesleniyorum. İYİ Partiden, AKP'den, MHP'den ne kadar adam varsa hepsini alıp aday yaptınız. Yenimahalle ve Mamak hariç hiçbir adayınız CHP'li değil. Bunları aday yaptınız ama Memleket Partisinden aday olmak isteyen insanlara itiraz ediyorsunuz. Adaylıklarını iptal ettiriyorsunuz."

Siyasetin hakimler eliyle dizayn edildiğini, yargıya güvenlerinin kalmadığını iddia eden İnce, "Yargı siyasetin tam göbeğindedir. YSK, bu seçimleri sağlıklı bir şekilde yapamayacağını artık göstermiştir." ifadesini kullandı.

"Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Buralarda seçime gireceğiz, bunu göreceksiniz. Ama yargının, YSK'nin bu şekilde alet olmasını şiddetle kınıyorum. Aldıkları kararları tanımıyorum." diyen Muharrem İnce, bu ilçelerde aday gösterip göstermeyeceklerinin sorulması üzerine, başka aday göstermek için zamanları olduğunu, bunu parti içerisinde değerlendireceklerini söyledi.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
YSK Muharrem İnce Memleket Partisi
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