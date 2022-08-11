Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ tartışması gündeme oturdu! Karşılıklı açıklamalar geldi

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile Tele 1'in patronu gazeteci Merdan Yanardağ arasındaki polemikte tansiyon yükseldi. Önceki gün Merdan Yanardağ, bir açıklamasında, Muharrem İnce'yi hedef alarak, "Siz tükenmiş bitmiş bir siyasetçisiniz. Buruşuk bir peçete gibi sizi bir kenara attı bu sistem." demişti.

MUHARREM İNCE'DEN SERT YANIT

Yanardağ'ın sözlerini yanıtsız bırakmayan Muharrem İnce, Twitter hesabından bir video yayınladı. Yanardağ'a sert bir dille yüklenen İnce, "Merdan Yanardağ denilen bir zat var, bu zat kendine gazeteci diyor. Bir tweet atmış demiş ki, 'Bu sistem Muharrem İnce'yi buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur bu doğru." şeklinde konuştu.

200 LİRAYLA ÖRNEK VERDİ

Videonun devamında eline 200 lira alan İnce, şöyle devam etti:

Bakın bu 200 lira, buruşmamış hali. Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildi. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Sokakta yine karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var, yine 200 lira. Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın, ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim, millet yine ütüler düzeliriz.

"CHP'DEN PARA ALIYORSUN" İDDİASI

Muharrem İnce, Yanardağ'ın, CHP ve İYİ Parti'den para aldığını da öne sürdü. İnce konuşmasını şöyle bitirdi:

Sana bir soru: CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şerefe varsa yemin et bakalım almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak.

YANARDAĞ'DAN YANIT: SİYASETEN TÜKENMİŞ BİRİNİ MUHATAP ALMAM

Merdan Yanardağ ise Twitter hesabından, Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt verdi. Yanardağ paylaşımlarında, "Senin gibi, gündeme girmeye çalışan ve siyaseten tükenmiş birini muhatap almam. Hadi başka kapıya. Seni iftiralarında baş başa bırakıyorum.

Şerefi olan, o seçim gecesi milyonlarca insanı yüzüstü bırakmaz, söz verdiği gibi meydana, milletin karşısına çıkardı. Sen önce o gecenin hesabını ver. Biz ciddi iş yapıyoruz, soytarılık değil." dedi.

İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA: SANA PARA VERENLERE SOR

Yanardağ'ın "Seçim gecesi neredeydin?" sözlerine Twitter'dan yanıt veren Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

Merdan Yanardağ seçim gecesi nerede olduğumu sana para verenlere, seçimde 12 bin sandığa gözlemci koymayanlara sor. Sen geç bunları CHP’den, CHP’li belediyelerden para aldın mı, alıyor musun buna cevap ver.

