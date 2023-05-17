HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

17.05.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden O.Ö.D., tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

iiiiiiiiiiii

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedelere tartışma yaratan tebligat!Depremzedelere tartışma yaratan tebligat!
Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? 5 şartından birini esnetti: Dayatmanın manası yokSinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? 5 şartından birini esnetti: Dayatmanın manası yok
İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi

En Çok Okunan Haberler

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı

Altından sonra döviz! Merkez Bankası yeni tebliğ yayımladı

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

'Oğan'ın oylarının tamamı gelir'

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Muharrem İnce partisini toplayıp karar verdi! Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?

Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? 5 şartından birini esnetti: Dayatmanın manası yok

Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? 5 şartından birini esnetti: Dayatmanın manası yok

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İtirazlar sonuçlar verdi, milletvekili dağılımı değişti!

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.