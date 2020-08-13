Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Muharrem İnce'den son dakika önemli açıklamalar

'Muharrem İnce yeni parti mi kuracak?' sorusu yanıt buluyor. CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "hareketin" detaylarını anlatıp, sorulara yanıt veriyor.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır.

Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında daha bağımsız, daha verimli bir enerji geleceği mümkündür. Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, parasını ödediği savunma sistemlerini alamayan, sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik.