Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Muharrem İnce'den son dakika önemli açıklamalar

'Muharrem İnce yeni parti mi kuracak?' sorusu yanıt buluyor. CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "hareketin" detaylarını anlatıp, sorulara yanıt veriyor.
Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;
Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır.
Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında daha bağımsız, daha verimli bir enerji geleceği mümkündür. Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, parasını ödediği savunma sistemlerini alamayan, sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik.
Mavi Vatan olarak tanınan aranda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Türkiye'deki muhalefet yüksek sesle destek mesajı vermelidir.
Ekonomideki yükselişi buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var.
CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık. Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.
CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AKP çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek. Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.
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