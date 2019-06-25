HABER

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü evin, kısa sürede müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak

Ayhan, merhum Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü Elmalı köyündeki evini ziyaret etti.

Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile görüşen Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini belirtti.

Ayhan, AA muhabirine açıklamada, evin restore edilerek kısa sürede vatandaşların ziyaretine açılacağını aktardı.

Yazıcıoğlu'nun önemli bir değer olduğunu vurgulayan Ayhan, "Rahmetlinin doğduğu, kimliğinin mayalandığı, bu ülke, bu millet için ümitler yeşerttiği topraktır burası. Dolayısıyla burada yaşanmışlık vardır, hikayeler vardır, bu millet adına vardır, burada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Evi çok güzel bir şekilde tanzim edeceklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bahçeyi düzenleyeceğiz, evi restore ettireceğiz. Gelen insanların onun dünyasından, yaşanmışlığından, mücadelesinden, felsefesinden istifade etmesi lazım. Bize düşen onun kimliğinin mayalandığı evi muhafaza ederek, günün şartlarına uygun bir şekilde tanzim ederek milletimizin istifadesine sunmaktı. Sivas'ın değeridir, bu milletin değeridir, mücadele adamıdır, dava adamıdır. O davada bizler de onun yetiştirdiği öğrenciler, kişiler, bu devlette görev alan biri olarak da inşallah en güzel şeyle tanzim edeceğiz. Layık olduğu bir şekilde de burasına akın akın insanlar gelecek ve buradan güzel bir şekilde istifade edecekler, ayrılacaklar."

Evin restorasyonu için ihale sürecinin başladığını aktaran Ayhan, çalışmaların 4 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ise Vali Salih Ayhan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayhan ve Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, daha sonra şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya ve annesi Nurcan Karakaya ile Yıldırım mezarlığındaki korgeneral Osman Fazıl Polat'ın mezarlarını ziyaret etti.

20190625_2_37057441_45575049_Web

(AA)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Enis Foforoğlu’nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafıEnis Foforoğlu’nun cenazesinde Hamdi Alkan ile eşinin tartışılan fotoğrafı
Haşereyle kesintisiz mücadeleHaşereyle kesintisiz mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mushin yazıcıoğlu müze Sivas

En Çok Okunan Haberler

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli! Yüzde 15 zam yapıldı

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

İran'dan kritik ABD açıklaması: Diplomasi yolu kapandı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

'Ensendeyiz Ekrem İmamoğlu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

LGS kontenjan bilgileri internet sitesinden açıklandı

Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.