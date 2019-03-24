"Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri" sahiplerini buldu

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak üzere bu yıl ilk kez düzenlenen "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'te bir camide icra edilen mevlit programı ile Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği Keş Dağı'ndaki anma yürüyüşü katılımcılara canlı yayınla izlettirildi.

Gönüllerde Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Damatlar, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nun şuurlu bir Türk milliyetçisi, Türk ve İslam aleminin Alperen'i olduğunu söyledi.

"Yazıcıoğlu'nun vatan için, millet için, bayrak için, Allah için bu yaşadıklarımızın hepsi feda olsun diyebilecek yürekliliğe sahip bir insan olduğunu" vurgulayan Damatlar, "Cömertti, mütevazıydı. Belki 7-8 yaşında bir çocukla çocuk olur, onun ellerinden öper, onunla oyun oynardı ama vatan, millet, bayrak ve inançlarımız söz konusu olduğunda onlara yönelik bir tehlike karşısında da alabildiğine vakur ve cesurdu." ifadesini kullandı.