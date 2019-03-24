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"Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri" sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı dolayısıyla bu yıl ilk kez 5 kategoride ödül verildi - "Edebiyat" kategorisinde Cengizhan Orakçı, "araştırma" kategorisinde Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, "düşünce" kategorisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "kültür-sanat" kategorisinde Hasan Sağındık ve "üstün hizmet" kategorisinde Nurten Ceceli Alkan ödüle layık görüldü

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak üzere bu yıl ilk kez düzenlenen "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'te bir camide icra edilen mevlit programı ile Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın meydana geldiği Keş Dağı'ndaki anma yürüyüşü katılımcılara canlı yayınla izlettirildi.

Gönüllerde Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Damatlar, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu'nun şuurlu bir Türk milliyetçisi, Türk ve İslam aleminin Alperen'i olduğunu söyledi.

"Yazıcıoğlu'nun vatan için, millet için, bayrak için, Allah için bu yaşadıklarımızın hepsi feda olsun diyebilecek yürekliliğe sahip bir insan olduğunu" vurgulayan Damatlar, "Cömertti, mütevazıydı. Belki 7-8 yaşında bir çocukla çocuk olur, onun ellerinden öper, onunla oyun oynardı ama vatan, millet, bayrak ve inançlarımız söz konusu olduğunda onlara yönelik bir tehlike karşısında da alabildiğine vakur ve cesurdu." ifadesini kullandı.

- "Bu sözümüzü sonuna kadar götüreceğiz"

Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı Hasan Çağlayan da merhum Yazıcıoğlu'nun gönüllerde birliği kurduğunu, kendilerinin de o güzel birliktelikle ilgili "Gönüllerde Birlik" adında vakıf kurduklarını dile getirdi.

Gönüllerdeki birliği yaşatabilmek için üzerilerine düşeni yapacaklarını vurgulayan Çağlayan, şöyle devam etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşadığı dönem içerisindeki bu millete vermiş olduğu sevgi, muhabbet ve dostluk, sınırlarımızın ötesinde çok uzaklara götürülebilecek bir mesajdır. Biz de gücümüzün yettiğince hep beraber omuz omuza verip riyadan, kibirden, politikadan uzak, onun da uğruna mücadele etmiş olduğu Allah rızası yolunda bir şeyler yapabilmek için elimizden geldiği kadar gücümüzü ortaya koymalıyız. Bunu yapmak için ahdettik, söz verdik. Bu sözümüzü sonuna kadar götüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

"Edebiyat" kategorisinde Cengizhan Orakçı, "araştırma" kategorisinde Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, "düşünce" kategorisinde Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "kültür-sanat" kategorisinde Hasan Sağındık ve "üstün hizmet" kategorisinde Nurten Ceceli Alkan ödüle layık görüldü.

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Gönüllerde Birlik Vakfı Kocatepe Kültür Merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri

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