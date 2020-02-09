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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ortaya çıktı! Gazete ilanıyla savunmaya çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, FETÖ mensubu hakim Mahmut Mavi’nin, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’yı hukuka aykırı şekilde dinlediğini tespit etti. HSK, emekli Korgeneral Damcı’nın aleyhine hiçbir delil olmamasına rağmen telefonların dinlenmesi ile ilgili hakim Mahmut Mavi’yi gazete ilanıyla savunma yapmaya çağırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ortaya çıktı! Gazete ilanıyla savunmaya çağrıldı

FETÖ'nün, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte 4 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili soruşturmayı, dönemin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’yı yasa dışı dinlemek için kullandığı ortaya çıktı. HSK, müşteki emekli Korgeneral Damcı’nın hukuk dışı dinlenmesiyle ilgili incelemesini tamamlayarak, bu işlemi yapan FETÖ soruşturmasında görevden ihraç edilen firari hakim Mahmut Mavi’nin yazılı savunması için gazeteye ilan verdi. HSK ilanında paralel yapı mensubu olduğu, aldığı emir ve direktifler doğrultusunda emekli Korgeneral Damcı’yı hukuka aykırı dinlediği ve bu dinlemeyi bir kez de uzattığı belirtildi.

ZİRVE YAYINEVİ HAKİMİ

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle Denizli hakimi olduğu dönemde meslekten ihraç edilen hakim Mahmut Mavi Zirve Yayınevi
davasının da hakimiydi. HSK, Mavi ilgili daha önce de yine dinleme olayları nedeniyle işlem yaptı. Mavi’nin de aralarında olduğu 12 hakim hakkında geçen ıl sonunda işlem yapıldı. Mavi hakkında 'FETÖ/PDY adlı silahlı terör örgütünün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olduğu' tespiti de yapıldı. Mavi ile birlikte 12 FETÖ’cü hakimin, çeşitli terör örgütleri, organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçların işlendiği şeklinde sözde iddialarla bazı kamu görevlileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu mensuplarının iletişimlerinin usul ve yasaya aykırı olarak tespit edilmesine, dinlenmesine ve kayda alınmasını sağladıkları belirlendi. Hakimler hakkında yine ilanla tebligat yapılarak, haklarında mesleğin şeref ve onurunu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte eylemlerde bulundukları gerekçesiyle işlem yapılacağı duyuruldu.

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı, 2013 yılında emekli oldu. Korgeneral Damcı’nın özel bir havayolu
şirketinde 6 yıldır pilotluk yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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