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  4. Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şoke etti

Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şoke etti

19.02.2024 12:32 | Son Güncelleme:
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İzmir’de polis ekipleri tarafından 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin Bayraklı ilçesinde bir mahalleden muhtar adayı olduğu, diğer şüphelilerin de eşi ve babası olduğu ortaya çıktı.

Muhtar adayının evinden ve iş yerinden çıkanlar şoke etti

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U.’nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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MUHTAR ADAYI ÇIKTI

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelilerinden Ç.U.’nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Muhtar İzmir silah
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