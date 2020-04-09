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Muhtardan korona tedbiri! 6 yolu birden kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Elazığ'daki Şahinkaya Mahallesi'nde koronavirüs tedbiri almak isteyen muhtar, mahalleye giriş yapılan 6 yolu iş makineleriyle kazarak kapattı. Muhtar Hıdır Şahin, polis ve jandarma uygulamasından kaçmak isteyenlerin mahalleyi kullandıklarını söyelyerek tedbir amaçlı böyle bir çözüm bulduğunu söyledi.

Elazığ merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya Mahallesi Muhtarı Hıdır Şahin, koronanvirüs salgınını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Şahin, önlemler kapsamında hurdacı ve seyyar satıcıların gelişlerini engellemek için mahalleye ulaşım sağlayan 6 yolu, iş makinesiyle kazarak kapattı.

Yolların kapatılması için valilikten izin aldığını söyleyen Şahin, "Mahallemizden geçen 6 alternatif yol var. Bu yollarla kent merkezine ulaşılıyor. Polis veya jandarma uygulamasından kaçmak isteyenler bu yolu kullanıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle biz de mahallemize seyyar satıcıların, hurdacıların gelmemesi ve kaçak yolların kullanılmaması için 6 alternatif yolu ulaşıma kapattık. Ayrıca mahallemize şehir dışından gelenleri de evlerinde karantinaya alıyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Hıdır Şahin iş makinesi

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