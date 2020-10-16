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Muhtarlığın bakır kazanlarını çalan hırsızları JASAT yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Pembeli köyünde muhtarlığa ait 2 bakır kazanı çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Olay, 15 Ekim’de Atabey ilçesi Pembeli köyünde meydana geldi.

Muhtarlığın bakır kazanlarını çalan hırsızları JASAT yakaladı

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı Pembeli köyünde muhtarlığa ait 2 bakır kazanı çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, 15 Ekim’de Atabey ilçesi Pembeli köyünde meydana geldi. Köy muhtarlığına ait kazanlar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen jandarmanın dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde H.B. ve H.B.Ç. isimli 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

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