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Muhtarlık kavgasında ikiz kardeşlere 5'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de muhtarlık seçimleri nedeniyle amca çocukları arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili davada tutuksuz yargılanan kiz kardeşler Tonguç C.

Muhtarlık kavgasında ikiz kardeşlere 5'er yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de muhtarlık seçimleri nedeniyle amca çocukları arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili davada tutuksuz yargılanan kiz kardeşler Tonguç C. (53) ve Yücel C. (53), 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2 Nisan'da merkez Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan C.C. yarışı kaybetti, bunun üzerine kavga çıktı. Seçimin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen seçimi kaybeden adayın akrabası olan ikiz kardeşler Tonguç C. ile Yücel C., iddiaya göre seçimlerde akrabaları C.C.'yi desteklemediklerini ileri sürdükleri amcalarının oğlu İsmail C. (40) ile konuşmak için evine gitti. Bina bahçesinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ikiz kardeşler Tonguç C. ile Yücel C., kuzenleri olan İsmail C. ile oğlu Ö.C.'yi (17), tabanca ile yaraladı. Baba-oğul ise ikiz kardeşleri bıçakla yaraladı. Olaydan sonra Tonguç C., tutuklanarak cezaevine konulurken, Yücel C. ve İsmail C. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
'KENDİMİ KORUMAK İÇİN RASTGELE ATEŞ ETTİM'
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kardeş ile İsmail C. hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında ise Tonguç C. tahliye edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasında, iki kardeş ile birlikte İsmail C. ve mağdur oğlu Ö.C. hazır bulundu. Davanın ilk duruşmasında bıçak ile yaralandığını anlatan Yücel C., "Beni kim bıçakladı? Kimse beni bıçakladığını kabul etmiyor. Beni kimin bıçakladığını bilmek istiyorum. Yüzde 87 bedensel engelliyim. Kendimi korumak için rastgele ateş ettim. Öldürmek isteseydim, kafasına sıkardım" diye verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi.
Tonguç C. ise, ilk duruşmadaki ifadesini tekrar ettiğini ve konuşmak için gittiklerini söyleyerek, "Küfürleşme başladı. Tartışmamak için arkamızı dönüp gidiyorduk. İkisinde de bıçak vardı. Arkamdan kafama sert bir cisimle Ö.C. vurdu. Canımızı zor kurtardık, davacıyım" ifadelerini kullandı.
Ö.C.'de, Tonguç C.'nin babasını tehdit ettiğini ileri sürerek, "Babama '5 yıl sonra adayım, erkeksen çık karşıma aday ol' dedi. Sonra kavga çıktı. Babamı korumak için, bıçağın kapalı tarafıyla vurdum" dedi.
Mahkeme heyeti Tonguç ve Yücel C.'ye 'kasten yaralama' suçundan 5'er yıl, hapis cezasına çarptırdı. Heyet, hem davacı hem de sanık olan İsmail C.'nin eyleminin ise, meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Yargıtay süreci dikkate alınarak, sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

Muhtarlık kavgasında ikiz kardeşlere 5'er yıl hapis

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