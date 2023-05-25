Muhtarlıktan milletvekilliğine... 34 yıldır girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi

Muğla’da ve Ege’de hemen hemen bir ilk olan çiçeği burnunda milletvekili Yakup Otgöz'ün, 1989 yılında köyü Karadere’de muhtarlık seçimi ile başlayan seçim serüveni, daha sonra Belediye Başkanlığı seçimlerinin tümünü kazanarak devam ederken, 2023 yılında da katıldığı Milletvekilliği seçimlerini Muğla’dan kazanıp 34 yıldır hiçbir seçimi kaybetmeme unvanını aldı. Milletvekili mazbatasını alan Otgöz, "Allah bize milletvekilliği yolunu açtı. Artık Muğla’da 13 ilçeyi omuzlayacağız" ifadelerini kullandı.

Seydikemer'in Karadere Mahallesi'nden olan Yakup Otgöz, öğretmenlik yaptığı köyünde muhtar adayı olması istenince 1989 yılında Karadere Mahallesi halkının teveccühüyle önce muhtar seçildi. Otgöz burada 2 dönem muhtarlık yaparken Karadere Mahallesi belde haline getirilip belediyelik olunca belde halkının talebiyle 1999 yılında Anavatan Partisi Belediye Başkan adayı olup Karadere Belediye Başkanlığını kazandı. Ancak 2002 yılında mevcut koalisyon hükümeti dağılınca AK Parti'ye geçti, AK Parti'den yine belediye başkanı seçildi. 2014 yılına kadar Karadere Mahallesi'nde yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı olarak kazanan ve beldesine hizmet eden Otgöz, Muğla’nın Büyükşehir yapılması ile birlikte Karadere beldesinin mahalleye dönüştürülmesi ile 2014 yılında yeni oluşturulan Seydikemer ilçesinin AK Partili ilk belediye başkanı oldu. Arka arkaya 2 dönem Seydikemer Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yakup Otgöz 14 Mayıs’ta yapılan milletvekilliği seçimlerine katılmak için belediye başkanlığı görevini bıraktı.

AK Parti Muğla Milletvekili adayı olarak 14 Mayıs Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde AK Parti’nin Muğla'daki iki milletvekilinden biri olarak seçilen Otgöz, "Allah bize milletvekilliği yolu açtı. Artık Muğla’da 13 ilçeyi omuzlayacağız" dedi. Otgöz, milletvekilliği mazbatasını aldıktan sonra Muğla'ya hizmette de bir nefer gibi çalışacağı sözünü verdi.

"MUHTARLIKTAN BAŞKANLIĞA VE MİLLETVEKİLLİĞİNE"

Muğla'da ve Ege'de muhtarlıktan belediye başkanlığına ve milletvekilliğine uzanan, aralıksız 34 yıl boyunca halka hizmet eden Yakup Otgöz, "Muhtarlığa 1989 yılında başladım. 2 dönem muhtarlık yaptım. Köyümüzü belediyelik yaptım. 1999 başladı 2014’e kadar. 1999 yılında Anavatan Partisinden belediye başkanı seçildim. 2002 yılında koalisyon dağıldıktan sonra da AK Parti'ye katıldım. O gün bugündür AK Parti'de hizmet ediyorum. 2014 yılında Büyükşehir yasasından dolayı Seydikemer'de Belediye Başkanlığı yaptım. 9 yıldır da orada çalıştıktan sonra, Allah bize milletvekilliği yolu açtı. Artık 13 ilçeyi omuzlayacağız. Yükümüz ağır ama milletvekili arkadaşım Kadem Mete'yle birlikte altından kalkacağız. Muğlalı tüm hemşehrilerimize ulaşacağız. Muhtarlıktan milletvekilliğine hiç ara vermeden ilk kişiyim diyebilirim. Ben TBMM'de her ilçenin sorunlarını masaya yatıracağım, herkese ulaşacağız" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI"

14 Mayıs'ta yapılan seçimleri değerlendiren Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, "14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde milletimiz sandığa gitti, demokrasiye sahip çıktı. Aşağıya yukarı yüzde 88 katılım oranı dünyada bir ilk. Bir de bu seçimin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Dünya basınına baktığımız zaman AK Parti’yi kaybetti diye bekliyorlardı. Oysa yanıldılar. Bizim milletimiz zaten sağduyu sahibidir. Teröre geçit vermez. Seçimde de verdirmedi" dedi.

İHA

