Muhteşem görünmenin sırrı bu basit makyaj hilelerinde yatıyor! Yüze alüminyum folyo uygulamak...

ŞEKİLLENDİRME SANATINI ÖĞRENİN
Cildinizden daha koyu tonuı olan bir bronzlaştırıcı ve birkaç ton daha açık renk olan bir fondöten kullanabilirsiniz. Bronzlaştırıcıyı ve fondöteni uygulamak için yukarıdaki fotoğrafı (sağda) izleyin. Doğru harmanlamanın doğal ve zahmetsiz bir görünümün anahtarı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.
ALLIĞI DOĞRU UYGULAYIN
Başkalarından gördüğünüz şekilde allık uygulamayın. En iyi etki için yüzünüzün şeklini belirleyin ve bu görsele göre allığınızı uygulayın.
KAPATICININ UYGULANMA ŞEKLİ
Kapatıcı, koyu halkaları gizlemek için oldukça kolay kullanımlı bir makyaj aracı gibi görünüyor. Ancak yanlış uygulandığında kötü bir görünüme de sebep olabiliyor. Yüzün daha dolgun ve daha genç görünmesini sağlamak için, gözünüzün altında kapatıcınızla bir üçgen çizin ve daha sonra onu karıştırmak için yumuşak bir sünger veya fırça kullanın. Bu tekniği kullanarak kapatıcı uygulamak yüzünüzü aydınlatacaktır.
MÜKEMMEL EYELINER SÜRMENİN PÜF NOKTASI
Mükemmel bir eyeliner sürmek istiyorsanız gözünüze görseldeki gibi bir kaşık yerleştirin ve düz bir çizgi çekin. Daha sonra kıvrımlı ucunu oluşturmak için kaşığın sapını kullanın. Son olarak, 2 çizgi arasındaki boşluğu göz kalemi ile doldurun
RUJ SÜRME KURALI
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesi için görseldeki gibi (sağda) bir X çizin. Daha sonra dudağınızın altını kontürleyin. Ve kalanının rujunuzla doldurun.
RUJUN UZUN SÜRE DAYANMASI İÇİN
Rujunun gün boyu kalmasını ister misin? Bir katmanı uyguladıktan sonra dudaklarınıza bir peçete yapıştırın. Fazla ruju kaldıracaktır. Şimdi dudaklarınızı pudralayın ve bir kat daha ruj uygulayın.
KREM MASKELERİN ETKİNLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN
Maskeyi uyguladıktan sonra yüzünüzü bir miktar alüminyum folyo ile kaplayarak herhangi bir krem maskesinin etkinliği önemli ölçüde artırabilirsiniz.
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