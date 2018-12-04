Muhteşem görünmenin sırrı bu basit makyaj hilelerinde yatıyor! Yüze alüminyum folyo uygulamak...

ŞEKİLLENDİRME SANATINI ÖĞRENİN

Cildinizden daha koyu tonuı olan bir bronzlaştırıcı ve birkaç ton daha açık renk olan bir fondöten kullanabilirsiniz. Bronzlaştırıcıyı ve fondöteni uygulamak için yukarıdaki fotoğrafı (sağda) izleyin. Doğru harmanlamanın doğal ve zahmetsiz bir görünümün anahtarı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

ALLIĞI DOĞRU UYGULAYIN

Başkalarından gördüğünüz şekilde allık uygulamayın. En iyi etki için yüzünüzün şeklini belirleyin ve bu görsele göre allığınızı uygulayın.

KAPATICININ UYGULANMA ŞEKLİ

Kapatıcı, koyu halkaları gizlemek için oldukça kolay kullanımlı bir makyaj aracı gibi görünüyor. Ancak yanlış uygulandığında kötü bir görünüme de sebep olabiliyor. Yüzün daha dolgun ve daha genç görünmesini sağlamak için, gözünüzün altında kapatıcınızla bir üçgen çizin ve daha sonra onu karıştırmak için yumuşak bir sünger veya fırça kullanın. Bu tekniği kullanarak kapatıcı uygulamak yüzünüzü aydınlatacaktır.

MÜKEMMEL EYELINER SÜRMENİN PÜF NOKTASI

Mükemmel bir eyeliner sürmek istiyorsanız gözünüze görseldeki gibi bir kaşık yerleştirin ve düz bir çizgi çekin. Daha sonra kıvrımlı ucunu oluşturmak için kaşığın sapını kullanın. Son olarak, 2 çizgi arasındaki boşluğu göz kalemi ile doldurun