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Muhteşem görünmenin sırrı bu basit makyaj hilelerinde yatıyor! Yüze alüminyum folyo uygulamak...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.12.2018 17:11 | Son Güncelleme

İyi bir makyajı uzmana yaptırmak istediğinizde cebinizden fazla paranın çıkması canınızı sıkabilir ama birkaç hileyi bilmek sizin muhteşem görünmenize yardımcı olabilir. İşte kolayca üstesinden gelebileceğiniz püf noktaları.

Muhteşem görünmenin sırrı bu basit makyaj hilelerinde yatıyor! Yüze alüminyum folyo uygulamak...

ŞEKİLLENDİRME SANATINI ÖĞRENİN

2

Cildinizden daha koyu tonuı olan bir bronzlaştırıcı ve birkaç ton daha açık renk olan bir fondöten kullanabilirsiniz. Bronzlaştırıcıyı ve fondöteni uygulamak için yukarıdaki fotoğrafı (sağda) izleyin. Doğru harmanlamanın doğal ve zahmetsiz bir görünümün anahtarı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

ALLIĞI DOĞRU UYGULAYIN

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Başkalarından gördüğünüz şekilde allık uygulamayın. En iyi etki için yüzünüzün şeklini belirleyin ve bu görsele göre allığınızı uygulayın.

KAPATICININ UYGULANMA ŞEKLİ

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Kapatıcı, koyu halkaları gizlemek için oldukça kolay kullanımlı bir makyaj aracı gibi görünüyor. Ancak yanlış uygulandığında kötü bir görünüme de sebep olabiliyor. Yüzün daha dolgun ve daha genç görünmesini sağlamak için, gözünüzün altında kapatıcınızla bir üçgen çizin ve daha sonra onu karıştırmak için yumuşak bir sünger veya fırça kullanın. Bu tekniği kullanarak kapatıcı uygulamak yüzünüzü aydınlatacaktır.

MÜKEMMEL EYELINER SÜRMENİN PÜF NOKTASI

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Mükemmel bir eyeliner sürmek istiyorsanız gözünüze görseldeki gibi bir kaşık yerleştirin ve düz bir çizgi çekin. Daha sonra kıvrımlı ucunu oluşturmak için kaşığın sapını kullanın. Son olarak, 2 çizgi arasındaki boşluğu göz kalemi ile doldurun

RUJ SÜRME KURALI

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Dudaklarınızın daha dolgun görünmesi için görseldeki gibi (sağda) bir X çizin. Daha sonra dudağınızın altını kontürleyin. Ve kalanının rujunuzla doldurun.

RUJUN UZUN SÜRE DAYANMASI İÇİN

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Rujunun gün boyu kalmasını ister misin? Bir katmanı uyguladıktan sonra dudaklarınıza bir peçete yapıştırın. Fazla ruju kaldıracaktır. Şimdi dudaklarınızı pudralayın ve bir kat daha ruj uygulayın.

KREM MASKELERİN ETKİNLİĞİ ARTIRMAK İÇİN ALÜMİNYUM FOLYO KULLANIN

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Maskeyi uyguladıktan sonra yüzünüzü bir miktar alüminyum folyo ile kaplayarak herhangi bir krem maskesinin etkinliği önemli ölçüde artırabilirsiniz.

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